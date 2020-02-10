Росатом: говорить о переносе сдачи ледокола "Арктики" из-за поломки при испытании рано

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", которая является заказчиком строительства головного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", считает, что пока преждевременно говорить о переносе сроков сдачи атомохода из-за поломки в рамках ходовых испытаний. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Росатома.

"Про сдвижки сроков сдачи ледокола говорить преждевременно. Начата техническая экспертиза, ожидаем результатов", - сказал представитель госкорпорации.

В пресс-службе ОСК (контролирует Балтийский завод, на котором строятся атомные ледоколы) также сообщили ТАСС, что делать выводы о причине неполадок и возможности их влияния на сроки сдачи ледокола еще рано. "Работает специальная комиссия, какие-либо выводы делать преждевременно", - сказали в ОСК.

По данным представителя Росатома, комиссия ориентировочно до конца февраля выявит причины неполадок в ходе испытаний ледокола "Арктика" и примет решение по возникшей проблеме.

Газета "Коммерсантъ" ранее написала, что при испытаниях ледокола "Арктика" из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу. Причины поломки и рекомендации по восстановлению двигателя должна определить комиссия Балтийского завода к 20 февраля. Но если потребуется замена двигателя, то это, по данным издания, может серьезно повлиять на срок сдачи ледокола, который запланирован до лета.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти ледоколов проекта 22220. В настоящее время испытания проходит головной ледокол проекта 22220 "Арктика".