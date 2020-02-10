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Индекс РТС опустился ниже отметки в 1500 пунктов впервые с 13 декабря 2019 года

Индекс РТС Московской биржи составил 1496,95 пункта

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Индекс РТС Московской биржи опустился на 1,4% и составил 1496,95 пункта, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз индекс находился ниже отметки в 1500 пунктов 13 декабря 2019 года.

При этом индекс Мосбиржи на 17:08 мск опустился на 1,12%, до 3053,51 пункта.

Курс доллара к рублю вырос на 0,16%, до 64,23 рубля, курс евро - на 0,06%, до 70,2 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на бирже ICE в Лондоне снизился на 1,25%, до $53,79 за баррель.

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