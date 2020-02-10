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"Газпром" выбрал подрядчика по дооснащению судна "Академик Черский" для "Сахалина-3"

Победитель предложил выполнить работы за 831,48 млн рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Газпром" выбрал подрядчика для работ по дооснащению судна-трубоукладчика "Академик Черский", которое планируется привлечь к обустройству Киринского газоконденсатного месторождения проекта "Сахалин-3", следует из информации на сайте госзакупок.

Судно может быть использовано для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", говорил в декабре министр энергетики РФ Александр Новак.

Победитель тендера должен будет выполнить работы по дооборудованию судна "Академик Черский" сварочным и технологическим оборудованием судна "Академик Черский" в рамках подготовки к обустройству Киринского ГКМ с возможностью его дальнейшего привлечения на Южно-Киринском месторождении.

Максимальная стоимость работ была установлена в 873,6 млн рублей. По итогам отбора победил участник под номером 3, который предложил выполнить работы за 831,48 млн рублей.

9 февраля, согласно данным мониторингового ресурса Vesselfinder, судно "Академик Черский" вышло из порта Находки и отправилось в Сингапур, куда должно прийти 22 февраля. В "Газпром флоте" на запрос ТАСС относительно целей прибытия судна в Сингапур не ответили.

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