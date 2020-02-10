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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Квоты на закупку российской продукции в госторгах могут ввести в 2020 году

Вице-премьер Юрий Борисов также отметил, что рост инвестиций ежегодно должен примерно вдвое опережать рост ВВП, чтобы в 2024 году их объем достиг поставленного в майском указе целевого значения в 25% от ВВП

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Квоты на закупку произведенной в РФ продукции при госторгах предлагается ввести уже в этом году для того, чтобы успеть выполнить поручение президента по запуску нового инвестиционного цикла, оглашенного в послании Федеральному собранию. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Юрий Борисов

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"В целях недопущения пропуска очередного цикла контрактации в 2020 году предлагается квотировать закупки, осуществляемые для госнужд, в интересах отечественного производителя. Да, это жесткая мера, но, к примеру, США и Китай ее активно используют, поддерживая своих производителей", - сказал Борисов на заседании Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Он отметил, что в экономической части послания одной из ключевых тем стал запуск инвестиционного цикла. По текущим оценкам, рост инвестиций ежегодно должен примерно вдвое опережать рост ВВП для того, чтобы в 2024 году их объем достиг поставленного в майском указе целевого значения в 25% от ВВП. По словам Борисова, отечественная промышленность таким образом может внести свой вклад.

"Для запуска инвестиционного цикла требуется ускорение роста рынков, в том числе за счет дополнительного спроса на отечественное машинное оборудование в рамках реализации национальных проектов, а также инвестиционных программ госкорпораций и естественных монополий", - пояснил вице-премьер.

Борисов напомнил, что из 6,2 трлн рублей, предусмотренных в нацпроектах на закупку машин и оборудования, порядка 3,2 трлн рублей может быть обеспечено за счет производственных возможностей российской промышленности, в том числе 1,4 трлн рублей - предприятиями ОПК, диверсифицирующими производство и рынки сбыта.

В качестве примера он привел радиоэлектронный кластер Ростеха, который в 2019 году потерял около 55% от запланированного объема продаж из-за несовершенства системы закупок.

Теги
РоссияБорисов, Юрий ИвановичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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