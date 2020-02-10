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ЦРПТ: бесплатная маркировка недорогой продукции позволит обеспечить ее доступность

Представитель Центра развития перспективных технологий отметил, что этот механизм поддержки уже был опробован и доказал свою эффективность при внедрении маркировки в фармацевтической отрасли

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Предлагаемая Минпромторгом бесплатная маркировка продукции стоимость до 30 рублей позволит сделать ее доступной для социально-незащищенных слоев населения и поддержит малых производителей. Такую точку зрения ТАСС озвучил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки в РФ).

Ранее Минпромторг предложил установить переходный период по маркировке части молочной продукции, не маркировать товары весом до 30 г и бесплатно предоставлять коды маркировки для продукции дешевле 30 рублей.

"Бесплатная маркировка продукции стоимостью до 30 рублей позволит обеспечить доступность молочной продукции для социально-незащищенных слоев населения, а также послужит дополнительной поддержкой для малых производителей. Важно отметить, что этот механизм поддержки уже был опробован и доказал свою эффективность при внедрении маркировки в фармацевтической отрасли", - сказал представитель ЦРПТ.

Бесплатной является маркировка лекарств стоимостью до 20 рублей, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

В ЦРПТ отметили, что поддерживают предложенный график внедрения маркировки молочной продукции. При этом оператор принимал непосредственное участие в разработке дополнительных мер поддержки для производителей и розницы.

"Предложенный график - это оптимальный вариант постепенного внедрения прослеживаемости молочной продукции на всех этапах движения товара. При этом прослеживание на стадии производства и продажи конечному потребителю обеспечивается сразу. Оптовое звено и розница получают достаточный переходный период для адаптации своих бизнес-процессов, дооснащения и отладки ИТ систем", - пояснил представитель ЦРПТ.

Дополнительный годовой переходный период для крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств учитывает реальные возможности этого сегмента, обеспечивает равный доступ на полки магазинов для всех производителей и не ставит малый бизнес в невыгодное положение относительно крупных производителей, считают в ЦРПТ.

О маркировке

Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до июня 2020 года. Пока он должен завершиться 29 февраля.

С 1 декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года - товаров со сроком годности менее одного года.

Отсрочку маркировки на год могут получить фермеры и мелкие производители. При этом оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности.

Сейчас в список подлежащих маркировке товаров входят табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры, лампы-вспышки и некоторые изделия легкой промышленности. С 2020 года обязательной маркировке будут подлежать лекарства, а с 1 июня 2020 года - готовая молочная продукция. С 2024 года в России должна заработать единая система маркировки товаров.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

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