Борисов поручил к марту оценить влияние дифференциации тарифов ФСК на экономику регионов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил создать рабочую группу для оценки влияния роста тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям ФСК ЕЭС (дифференциация тарифов) на экономику регионов. Соответствующее поручение было дано в понедельник по итогам совещания под председательством зампреда правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Подтверждаем наличие поручения", - сказали в ведомстве. В "Россетях", которые в том числе были инициаторами законопроекта по повышению тарифов ФСК ЕЭС, отметили, что возглавят рабочую группу Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В аппарате вице-премьера комментировать итоги совещания по дифференциации тарифов ФСК ЕЭС не стали, сославшись на то, что оно проходило в закрытом режиме. Также там отметили, что итоги совещания на данный момент еще не подведены.

По словам двух источников ТАСС, присутствовавших на совещании в понедельник, вице-премьер не поддержал законопроект, предполагающий рост тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям, и поручил создать межведомственную рабочую группу в составе профильных министерств и уже к 1 марта оперативно ему доложить о влиянии инициативы на экономику регионов. Один из участников встречи сообщил ТАСС, что вице-премьер также поручил оценить влияние роста тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям и на бизнес.

Участники совещания также отмечают, что на совещании по дифференциации тарифов ФСК ЕЭС, кроме инициаторов законопроекта и заинтересованных ведомств, присутствовали представители крупных потребителей электроэнергии - металлургических компаний и предприятий ТЭК и представители некоммерческих партнерств и ассоциаций. "Против дифференциации тарифов ФСК ЕЭС выступили все, кроме министерства энергетики", - сказал еще один собеседник агентства.

О дифференциации тарифов

Ранее сообщалось, что повышение тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением ФСК ЕЭС, предлагается для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей (которые могут подключится напрямую к сетям ФСК ЕЭС), так и для малых и средних (которые запитаны от сетей территориальных сетей, тариф на передачу в которых выше). В тариф ФСК ЕЭС не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки на население и объекты социальной сферы (перекрестное субсидирование).

Согласно расчетам Минэнерго, в настоящее время тариф на передачу электроэнергии для потребителей ФСК ЕЭС составляет 0,35 руб. за кВт ч, что в четыре раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей, подключенных на высоком уровне напряжения и в девять раз ниже для потребителей, подключенных на низком уровне напряжения.

Крупные потребители электроэнергии ранее не раз высказывались против проведения дифференциации тарифов ФСК ЕЭС. По их оценкам, озвученным в июле 2019 года, инициатива Минэнерго и "Россетей" о выравнивании тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям с тарифами распределительных сетей приведет к резкому росту платежей за электроэнергию для крупных промышленных потребителей и обойдется им в миллиарды дополнительных расходов.

В "Россетях" уверены, что введение дифференциации тарифов ФСК ЕЭС приведет к положительному эффекту для экономики.

"Россети" уверены в правильности своих оценок положительного эффекта для экономики дифференциации тарифа ФСК и надеются, что до конца февраля предложения Минэнерго России и компании будут приняты межведомственной рабочей группой во главе с ФАС и Минэкономразвития, сформированной по поручению заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова", - сказали ТАСС в пресс-службе "Россетей".