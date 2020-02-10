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РБК: Минфин предложил гражданской авиации отказаться от расчетов в долларах

По данным издания, изменения могут коснуться в том числе и выплат по лизингу самолетов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов из соображений экономической безопасности предложило авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах. Об этом сообщает в понедельник РБК со ссылкой на федерального чиновника и источник в профильном ведомстве.

"Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц", - цитирует РБК источник.

По данным издания, изменения могут коснуться в том числе и выплат по лизингу самолетов. Уточняется, что, если перевод платежей за лизинг иностранных самолетов в рублях невозможен, Минфин допускает оплату в евро. Но в том случае, если воздушное судно было произведено в России, оплата возможна только в рублях.

Предложение Министерства финансов поступило после заседания Межведомственной комиссии Совбеза по безопасности в экономической и социальной сфере.

Также источник РБК сообщает, что возможно изменение валюты роялти (совершаемая иностранными авиакомпаниями оплата за использование воздушного пространства РФ). Такие компенсационные сборы за полеты по транссибирскому, трансполярному и трансазиатскому маршрутам приносят компании "Аэрофлот" около $600-800 млн в год.

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Россия
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