В МИД России сообщили, что вопрос о предоставлении Москвой кредита Кишиневу решается

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Предоставление Россией кредита Молдавии обсуждается. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко в интервью газете "Известия".

"Поступательно развивается торгово-экономическое сотрудничество наших стран. В 2019 году товарооборот вышел на отметку $1,5 млрд. В ответ на пожелания Кишинева мы упростили доступ молдавских производителей на российский рынок, решили ряд проблем трудовых мигрантов из Молдавии. Решается вопрос о предоставлении Кишиневу кредита", - сообщил Руденко.

Замглавы МИД РФ также выразил надежду, что потенциал российско-молдавских отношений будет раскрыт в полной мере.

В конце 2019 года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере $500 млн на инфраструктурные проекты. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что этот вопрос он обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях прошедшего в конце январе в Алма-Ате форума стран Евразийского экономического союза. По словам Кику, правительствам двух стран предстоит проработать ряд технических деталей до подписания соглашения об открытии кредитной линии.