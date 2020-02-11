НУР-СУЛТАН, 11 февраля. /ТАСС/. Министерская встреча ОПЕК+ может пройти в конце февраля или начале марта. Об этом сообщил во вторник глава Министерства энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Отвечая на вопросы журналистов о том, может ли встреча быть сдвинута по срокам на февраль, глава ведомства сказал: "На конец февраля или начало марта". "Вообще в прошлом году была договоренность, что министерская встреча будет в начале марта, - сказал он. - На сегодняшний день придерживаются этих сроков. Если есть необходимость, ее передвинут на февраль".

"Я разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, он известил, что [встреча] планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки", - отметил Ногаев.