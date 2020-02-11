{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Встреча ОПЕК+ может пройти в конце февраля или начале марта

НУР-СУЛТАН, 11 февраля. /ТАСС/. Министерская встреча ОПЕК+ может пройти в конце февраля или начале марта. Об этом сообщил во вторник глава Министерства энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Отвечая на вопросы журналистов о том, может ли встреча быть сдвинута по срокам на февраль, глава ведомства сказал: "На конец февраля или начало марта". "Вообще в прошлом году была договоренность, что министерская встреча будет в начале марта, - сказал он. - На сегодняшний день придерживаются этих сроков. Если есть необходимость, ее передвинут на февраль".

"Я разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, он известил, что [встреча] планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки", - отметил Ногаев.

Реклама на ТАСС
Венесуэла обратится в международный суд из-за санкций США против авиакомпании Conviasa
Президент Венесуэды Николас Мадуро также заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо "несет прямую ответственность" за санкции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС