Более 5,9 млрд рублей поступило в бюджет Москвы за 2019 год за счет патентов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Поступления в бюджет Москвы от патентной системы налогообложения выросли в 2019 году на 11%. Всего благодаря этому город получил 5,94 млрд рублей доходов, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Самая востребованная отрасль для патентной системы налогообложения - розничная торговля. Так, в 2019 году в этой сфере было приобретено порядка 38 тыс. патентов. На втором месте бытовые услуги - более 11 тыс. патентов. На третьем и четвертом местах - услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, а также перевозки: в этих отраслях предприниматели приобрели по 10 тыс. патентов", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.

Согласно статистическим данным ведомства, в 2019 году в столице приобрели 88,9 тыс. патентов - почти на 3% больше, чем в 2018 году.

Всего в Москве насчитывается около 51 тыс. индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему. Ее применение не требует предоставления налоговой декларации. Нужно только оплатить стоимость патента на определенный вид деятельности, которых насчитывается около 80 - от ремонта и пошива одежды до услуг проката. Выручка компании при этом не должна превышать 60 млн рублей в год, а штат работников - 15 человек.