"Красцветмет" приобрел долю в компании "Аксион - редкие и драгоценные металлы"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фонд "Биопроцесс Кэпитал Венчурс", созданный при участии Российской венчурной компании, продал свою долю в компании "Аксион - редкие и драгоценные металлы" красноярской компании "Красцветмет", достигнув доходности инвестиции в 22,5%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РВК.

"Фонд "Биопроцесс Кэпитал Венчурс", созданный при участии капитала РВК, вышел из компании "Аксион - редкие и драгоценные металлы" (АРДМ), продав свою долю в проекте с доходностью инвестиции 22,5% (показатель IRR). Покупателем доли фонда выступила компания "Красцветмет" - крупнейший в стране переработчик драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Созданная в 2010 году компания "АРДМ" занимается разработкой и производством новых ионообменных материалов (смол и сорбентов) для селективного получения редких и драгоценных металлов - урана, индия, тория, скандия, лития, палладия и других. Эти материалы востребованы во многих высокотехнологичных областях, в числе которых ядерные технологии.

"АРДМ" - динамично развивающая компания и на сегодняшний день является одним из лидеров на российском рынке селективных ионообменных смол. Это хороший результат для управляющей команды и для РВК как инвестора фонда. Уверен, что потенциал роста стоимости компании далеко не исчерпан, и она продолжит развитие в синергии с крупнейшим российским производителем драгоценных металлов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора - инвестиционного директора РВК Алексея Басова.

Стороны соглашения

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) - программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития "сквозных технологий" осуществляют Центры компетенций НТИ.

"Биопроцесс Кэпитал Венчурс" - венчурный фонд, созданный с участием капитала РВК и находящийся под управлением УК "Биопроцесс Кэпитал Партнерс", инвестирует в инновационные проекты, создающие новые продукты и технологии в области биотехнологии, тонкой химии и телекоммуникаций.

Компания "Красцветмет" - один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них, перерабатывает минеральное и вторичное сырье. 100% акций "Красцветмета" принадлежит субъекту РФ - Красноярскому краю.