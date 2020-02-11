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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Путин и Сечин могут обсудить сделку ОПЕК+

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, также ожидается традиционный доклад по итогам 2019 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным может затронуть тему сделки ОПЕК+ и ее возможного углубления. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Из встреч публичной сегодня будет встреча по делам нефтяным. Встреча будет с Сеченым", - сообщил Песков. По его словам, ожидается традиционный доклад по итогам 2019 года. При этом представитель Кремля допустил, что разговор может коснуться и судьбы продления сделки ОПЕК+. "Роснефть" - это одна из крупнейших мировых нефтяных компаний, поэтому, естественно, нельзя исключать, что президент и глава компании обменяются мнениями и по этой теме тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли затрагиваться судьба сделки ОПЕК+.

Пресс-секретарь президента уточнил, что встреча может состояться "в течение двух часов" во вторник, 11 февраля. При этом он сделал акцент на том, что "это крупнейший российский налогоплательщик" и "компания, которая осуществляет очень крупные программы внутрироссийских инвестиций". "Обо всем этом и пойдет речь на встрече Путина и Сечина", - подытожил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что во вторник ожидается международный телефонный разговор, который должен состояться "после восьми вечера". Он не стал анонсировать, с кем именно запланированы переговоры. "Проинформируем. Заранее не будем анонсировать традиционно", - сказал пресс-секретарь Путина.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку до конца 2020 года и дополнительно снизить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки во втором квартале. При этом источник ТАСС говорил, что Россия не поддержала предложение о дополнительном ограничении добычи и запросила время на внутренние консультации.

Действующее соглашение предполагает снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Ранее участники склонялись к тому, чтобы продлить эту квоту до конца года с возможностью пересмотра в июне. Однако в конце декабря 2019 года в Китае был зафиксирован новый тип коронавируса. Реакцией на эпидемию стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов. Ранее агентство Moody`s опубликовало отчет, из которого следовало, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем потребителе этого ресурса, может сократиться на 10% или на 1,4 млн баррелей в сутки. Если эпидемия продлится в течение шести месяцев, то рост товарных запасов нефти будет давить на котировки нефти еще в течение года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСечин, Игорь ИвановичРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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