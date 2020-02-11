Кабмин утвердил перечень электростанций мощностью более 6 ГВт для II этапа модернизации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень тепловых электростанций (ТЭС) для включения в программу модернизации энергомощностей, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году. Суммарная мощность отобранных проектов с учетом прошедших конкурс и отобранных правительственной комиссией по развитию электроэнергетики в конце прошлого года, превысила 6 ГВт, следует из материалов к распоряжению правительства.

В список вошли проекты по замене оборудования на станциях группы "Интер РАО" суммарной мощностью более 1,4 ГВт, компаний "Газпром энергохолдинга" суммарной мощностью более 800 МВт, проект по замене оборудования на четвертом блоке Сургутской ГРЭС-2 установленной мощностью 810 МВт компании "Юнипро", три проекта по замене оборудования на двух блоках Среднеуральской ГРЭС и одном блоке Невинномысской ГРЭС "Энел Россия" суммарной мощностью до 300 МВт.

Также во второй этап модернизации энергомощностей попали три проекта ТГК-16 (находится в составе ТАИФ) по замене оборудования на Нижнекамской ТЭЦ и Казанской ТЭЦ-3, три проекта "Иркутскэнерго" (входит в En+) по замене оборудования Усть-Илимской ТЭЦ, Иркутской ТЭЦ-10 и Ново-Иркутской ТЭЦ, проекты "Татэнерго" по модернизации первого блока Заинской ГРЭС мощностью 800 МВт и оборудования Казанской ТЭЦ-2 мощностью 65 МВт, три проекта "Квадры" по модернизации на Воронежской ТЭЦ-1, Тамбовской ТЭЦ и Смоленской ТЭЦ-2, проект "Т Плюс" по модернизации оборудования на Самарской ТЭЦ.

В конце января 2019 года правительство одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации тепловых мощностей, устанавливающую правила привлечения инвестиций в реконструкцию изношенного оборудования на станциях. В рамках программы планируется модернизировать 39 ГВт в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) и в Сибири (вторая ценовая зона) и еще 2 ГВт модернизировать или построить в неценовых зонах, куда относятся регионы Дальнего Востока, Архангельская и Калининградская области, Республика Коми. Проекты в первый этап модернизации с вводом в 2022-2024 годах были отобраны в прошлом году.