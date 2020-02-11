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Кабмин выделит средства на ликвидацию последствий подтоплений в Новгородской области

Деньги будут выделены из резервного фонда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство выделит Новгородской области средства из своего резервного фонда на ликвидацию последствий подтоплений, произошедших в регионе в ноябре 2019 года. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, такое поручение после совещания по вопросам социально-экономического развития области дал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В связи с произошедшей на территории Новгородской области в 2019 году чрезвычайной ситуацией обеспечить выделение средств из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году на ликвидацию ее последствий", - говорится в документе.

В Новгородской области 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям 84 населенных пунктов в 15 районах. 6 ноября на территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В конце ноября МЧС отчиталось о завершении ликвидации последствий подтоплений.

27 ноября 2019 года начались первые выплаты жителям области, чье имущество пострадало в результате ЧП. Компенсации выплачивались из средств резервного фонда правительства области.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНовгородская область
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