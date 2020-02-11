"Вертолеты России" завершили сертификационные испытания вертолета люкс класса Ансат Aurus

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил первый этап сертификационных испытаний вертолета люкс класса Ансат Aurus. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга. Следующий этап - получение одобрения на использование изменения типовой конструкции вертолета.

"Мы рассчитываем, что процедура сертификации Ансата Aurus не займет много времени. После получения соответствующих документов в Росавиации весной рассчитываем провести предъявительские и приемо-сдаточные испытания машины. После этого вертолет будет передан первому заказчику", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что продажи вертолета Ансат Aurus планируются на уровне 20-25 единиц в год, начиная с 2021 года.

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском в августе был представлен вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона был создан специалистами холдинга "Вертолеты России" и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Модификация ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.

Легкий двухдвигательный многоцелевой "Ансат" выпускает Казанский вертолетный завод с 2013 года.