Мишустин поручил ФНС сделать на своем сайте "налоговый калькулятор" для бизнеса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ должна провести разъяснительную кампанию о преимуществах того или иного режима налогообложения для бизнеса в связи с предстоящей отменой в РФ единого налога на вмененный доход. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

Один из предпринимателей спросил, какие меры планируется принять в свете отмены с 2021 года в РФ единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Мишустин отметил, что нужно посмотреть, какой налоговый режим подходит тому или иному предпринимателю - патентная система, налог для самозанятых или упрощенная система налогообложения. Он напомнил, в частности, что с 1 июля те предприниматели, кто будет применять упрощенную систему налогообложения по объекту дохода, смогут не сдавать налоговую отчетность, "что тоже очень удобно".

"Мне кажется, что нужно более активную разъяснительную кампанию провести", - сказал Мишустин. Он попросил Федеральную налоговую службу поработать над этим вопросом, в частности - "сделать такой "налоговый калькулятор", чтобы предприниматель смотрел, что выгоднее". По словам премьера, эта задача должна быть реализована в первом квартале текущего года. Глава ФНС Даниил Егоров доложил, что соответствующий информационный ресурс планируется разместить на сайте службы. Он также добавил, что в ближайшее время будет предложена модель "бесшовного перехода" с одного льготного налогового режима на другой.

В ходе встречи Мишустина спросили также, возможно ли смягчение трехлетнего срока отстранения предпринимателей от получения финансовой поддержки за допущенные нарушения в отчетности по предыдущим грантам. "Я сразу могу сказать: мое мнение - однозначно "да", - сказал Мишустин, отметив, что трехлетний срок "совсем серьезный". Он предложил сделать дифференциацию ошибок, после которых могут вводиться подобные ограничения. Премьер поручил Минэкономразвития совместно с другими ведомствами проработать этот вопрос, а также предложил обсудить его на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.