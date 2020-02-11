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Минфин попросил ЦБ разъяснить МСП процедуру разблокировки банками счетов

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что многие малые и средние предприятия сталкиваются с проблемами блокировки их счетов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Минфин просит ЦБ разъяснить и упростить процедуру разблокировки банками счетов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

"Мы обратились к Центральному банку с тем, чтобы он дал указания, разъяснения, какие документы необходимо представить для того, чтобы этот счет был разблокирован. Очень непонятна процедура. Просим Центральный банк такую процедуру определить, чтобы коммерческие банки ей пользовались и это не было препятствием для продолжения работы (малых и средних предприятий - прим. ТАСС)", - сказал министр финансов.

По словам Силуанова, ряд малых и средних предприятий сталкиваются с проблемами блокировки их счетов.

"У банков есть свои основания для того чтобы приостановить действия по счетам. Многие, особенно малые и средние предприниматели, обращаются с просьбой упростить и сделать понятной разблокировку этого счета, потому что мы знаем случаи, когда по полгода счет остается заблокированным и никакие действия коммерческого банка не приводят к тому, чтобы его разблокировать", - сказал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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