Профицит внешней торговли РФ в январе вырос до $14,6 млрд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Профицит внешней торговли России по итогам января 2020 года увеличился на 1,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $14,6 млрд, говорится в материалах Банка России. В январе 2019 года профицит внешней торговли составлял $14,4 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе снизился до $9,5 млрд против $10,2 млрд годом ранее.

Регулятор отмечает, что в январе этого года положительное сальдо торгового баланса практически не изменилось при увеличении совокупного дефицита прочих компонентов счета текущих операций.

По итогам 2019 года положительное сальдо торгового баланса РФ составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.

По данным ЦБ, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2020 года снизился почти на 6,9% ($0,8 млрд) по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год и составил $9,5 млрд.

В январе 2019 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $10,2 млрд.

В 2019 году профицит счета текущих операций платежного баланса России в 2019 году составил $70,6 млрд, что на 37,8% меньше по сравнению с показателем за 2018 год.

Отток капитала

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь 2020 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, уменьшился на 21,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до $7,3 млрд. По итогам января 2019 года этот показатель равнялся $9,3 млрд.

Регулятор отметил, что такой результат по итогам отчетного периода сложился почти полностью за счет увеличения внешних активов и снижения иностранных обязательств банков при незначительных по величине сбалансированных финансовых потоках прочих секторов.

В 2019 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 году.