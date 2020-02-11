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Счетная палата в 2020 году проверит бюджет строительства ж/д подходов к Крымскому мосту

Проверка затронет Росжелдор и предприятие "Крымская железная дорога"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует проверить расходование бюджетных средств на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, следует из перечня мероприятий ведомства на 2020 год.

"Контрольное мероприятие "Проверка расходования бюджетных средств на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", - указывается в материалах Счетной палаты.

Проверка затронет Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и предприятие "Крымская железная дорога".

Мост через Керченский пролив

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов ожидается в июле 2020 года.

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РоссияКрым
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