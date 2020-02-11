{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 21% до 2030 года

Холдинг также ожидает роста экспорта газа в дальнее зарубежье по всем направлениям на 34%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром" ожидает роста добычи газа на 21% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, когда компания добыла 500 млрд куб. м газа. Об этом говорится в презентации, подготовленной ко Дню инвестора компании.

Таким образом, добыча "Газпрома" может достигнуть 605 млрд куб. м газа.

Компания также ожидает ежегодного снижения объема инвестиций на 11% в период с 2020 до 2030 год.

"Газпром" также по итогам 2019 года ожидает чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на уровне $21,4 млрд против $23,3 млрд годом ранее.

Экспорт газа

"Газпром" ожидает роста экспорта газа в дальнее зарубежье по всем направлениям на 34% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, когда показатель составил 199 млрд куб. м газа. 

При этом поставки в Европу сохранятся на уровне 200 млрд куб. м в год, следует из презентации. Компания оценивает свою долю на рынке Европы в 36%.

Также "Газпром" сообщил о снижении средней цены экспорта газа в Европу в 2019 году до $203 с $246 за тыс. куб. м 2018 году.

Снижение выручки

"Газпром" по итогам 2019 года ожидает чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на уровне $21,4 млрд против $23,3 млрд годом ранее.

Выручка холдинга ожидается на уровне $126 млрд против $132 млрд в 2018 году. Таким образом, прибыль может снизиться на 8%, выручка - на 4,5%.

При этом в презентации отмечается, что "Газпром" при условии полной загрузки мощностей новых проектов ожидает дополнительную EBITDA в $9 млрд в год. В числе таких проектов указаны "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Северный поток - 2", Амурский ГПЗ и газохимический комплекс в Усть-Луге. Сроком запуска "Северного потока - 2" при этом указан конец 2020 года, Амурского ГПЗ мощностью 42 млрд куб.м в год - 2021 год, комплекса в Усть-Луге мощностью 45 млрд куб. м - 2023 год.

Заместитель председателя правления "Газпром" Фамил Садыгов ранее сегодня сообщил, что менеджмент "Газпрома" рассчитывает, что по итогам 2019 года выручка группы составит по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) более $120 млрд, а показатель EBITDA - около $30 млрд.

Он также говорил, что полная загрузка газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" может увеличить EBITDA "Газпрома" более чем на $1,5 млрд в год за счет снижения транспортных расходов.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Объем пенсионных средств НПФ по итогам 2019 года достиг 4,27 трлн рублей
В ЦБ сообщили, что в портфеле пенсионных накоплений преобладает доля вложений в реальный сектор экономики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС