"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 21% до 2030 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром" ожидает роста добычи газа на 21% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, когда компания добыла 500 млрд куб. м газа. Об этом говорится в презентации, подготовленной ко Дню инвестора компании.

Таким образом, добыча "Газпрома" может достигнуть 605 млрд куб. м газа.

Компания также ожидает ежегодного снижения объема инвестиций на 11% в период с 2020 до 2030 год.

"Газпром" также по итогам 2019 года ожидает чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на уровне $21,4 млрд против $23,3 млрд годом ранее.

Экспорт газа

"Газпром" ожидает роста экспорта газа в дальнее зарубежье по всем направлениям на 34% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, когда показатель составил 199 млрд куб. м газа.

При этом поставки в Европу сохранятся на уровне 200 млрд куб. м в год, следует из презентации. Компания оценивает свою долю на рынке Европы в 36%.

Также "Газпром" сообщил о снижении средней цены экспорта газа в Европу в 2019 году до $203 с $246 за тыс. куб. м 2018 году.

Снижение выручки

"Газпром" по итогам 2019 года ожидает чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на уровне $21,4 млрд против $23,3 млрд годом ранее.

Выручка холдинга ожидается на уровне $126 млрд против $132 млрд в 2018 году. Таким образом, прибыль может снизиться на 8%, выручка - на 4,5%.

При этом в презентации отмечается, что "Газпром" при условии полной загрузки мощностей новых проектов ожидает дополнительную EBITDA в $9 млрд в год. В числе таких проектов указаны "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Северный поток - 2", Амурский ГПЗ и газохимический комплекс в Усть-Луге. Сроком запуска "Северного потока - 2" при этом указан конец 2020 года, Амурского ГПЗ мощностью 42 млрд куб.м в год - 2021 год, комплекса в Усть-Луге мощностью 45 млрд куб. м - 2023 год.

Заместитель председателя правления "Газпром" Фамил Садыгов ранее сегодня сообщил, что менеджмент "Газпрома" рассчитывает, что по итогам 2019 года выручка группы составит по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) более $120 млрд, а показатель EBITDA - около $30 млрд.

Он также говорил, что полная загрузка газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" может увеличить EBITDA "Газпрома" более чем на $1,5 млрд в год за счет снижения транспортных расходов.