В "Газпроме" считают, что либерализация экспорта газа приведет к снижению доходов бюджета

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Разговоры о необходимости либерализации экспорта газа в России не имеют под собой юридических оснований, такая мера может привести к падению доходов федерального бюджета. Об этом сообщил начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.

"Очевидно, что предлагаемая отдельными реформаторами идея либерализации экспорта трубопроводного газа неминуемо приведет к конкуренции российских поставщиков на внешнем рынке, которая в свою очередь станет причиной снижения цен на российский газ и соответственно повлияет на поступление доходов в бюджет страны", - сказал он.

Разговоры о возможной реорганизации "Газпрома" и либерализации экспорта газа Полоус назвал "спекулятивными". "Подобные рассуждения не имеют под собой ни юридической базы, ни поддержки со стороны руководящих органов власти России", - заключил он.