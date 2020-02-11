{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Газпроме" считают, что либерализация экспорта газа приведет к снижению доходов бюджета

Разговоры о возможной реорганизации "Газпрома" и либерализации экспорта газа начальник управления долгосрочных программ развития холдинга Кирилл Полоус назвал "спекулятивными"

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Разговоры о необходимости либерализации экспорта газа в России не имеют под собой юридических оснований, такая мера может привести к падению доходов федерального бюджета. Об этом сообщил начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.

"Очевидно, что предлагаемая отдельными реформаторами идея либерализации экспорта трубопроводного газа неминуемо приведет к конкуренции российских поставщиков на внешнем рынке, которая в свою очередь станет причиной снижения цен на российский газ и соответственно повлияет на поступление доходов в бюджет страны", - сказал он.

Разговоры о возможной реорганизации "Газпрома" и либерализации экспорта газа Полоус назвал "спекулятивными". "Подобные рассуждения не имеют под собой ни юридической базы, ни поддержки со стороны руководящих органов власти России", - заключил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Объем пенсионных средств НПФ по итогам 2019 года достиг 4,27 трлн рублей
В ЦБ сообщили, что в портфеле пенсионных накоплений преобладает доля вложений в реальный сектор экономики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС