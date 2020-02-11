МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из Союза пивоваров из-за разногласий по стратегии в борьбе с нелегальным рынком, в том числе по вопросу введения минимальной розничной цены. Об этом говорится в сообщении компаний.

"Пивоваренные компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes приняли решение о выходе из Союза российских пивоваров ввиду принципиальных разногласий с другими членами союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике", - отмечается в сообщении.

При этом в сообщении Союза пивоваров говорится, что на собрании его членов 11 февраля участники обсудили ряд актуальных проблем отечественного пивоварения и рассмотрело возможные способы и меры по их разрешению. "Часть предлагаемых мер не нашла поддержки у трех членов Союза (ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ООО "Объеденные пивоварни Хейнекен" и АО "АБ ИнБев Эфес"), представители которых покинули общее собрание. Основная причина разногласий заключалась в позиции по минимальной розничной цене на пиво как одного из механизмов борьбы с нелегальным оборотом пивоваренной продукции, вопросы технического регулирования и акцизной политики", - отметили в союзе.

Представители компаний, в свою очередь, отметили, что, по их мнению, одним из важнейших направлений деятельности союза должен быть поиск и продвижение в государственных органах мер профилактики нелегального рынка пива, однако такая деятельность не должна подменяться мерами, направленными на ограничение конкуренции между законопослушными участниками рынка пива.

"Принятие решений, направленных на создание конкурентных преимуществ одних членов Союза российских пивоваров перед другими, в том числе путем ограничения ценовой политики, производственных процессов и дифференцированного подхода в области акцизной политики, прямо противоречит пониманию нашими компаниями целей и задач союза, в связи с чем компании "Балтика", Heineken, AB InBev Efes приняли решение о выходе из него", - добавили в компаниях.