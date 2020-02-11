"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.

"Кроме того, низкая цена в этом году отразится на принятии окончательных инвестиционных решений по планируемым СПГ проектам. А с учетом ожидаемого роста спроса на СПГ эти факторы проводят к росту форвардных цен уже после 2020 года. Это, в свою очередь, положительно отразится и на выручке "Газпрома", - добавила она.

Бурмистрова считает, что европейская политика по борьбе с изменениями климата создает долгосрочный тренд для роста спроса на российский газ.

По ее словам, принятие Европой "амбициозных климатических целей" отнюдь не делает бесперспективными вложения в добычу газа. "Из ископаемых видов топлива газ является предельно чистым и довольно доступным. В ближайшие десятилетия невозможно достичь целей по снижению выбросов без существенного увеличения доли газа, что создаст, конечно же, долгосрочные факторы роста спроса", - сказала она. По ее словам, именно на частичную замену мощностей угольной генерации на газовые ориентируется законопроект по отказу от угля, недавно согласованный властями Германии.

"Таким образом, даже ряд негативных факторов, которые сложились сейчас на рынке, открывают для нас новые возможности", - заключила Бурмистрова.

Главы государств и правительств стран - членов ЕС (за исключением Польши) на саммите в Брюсселе в середине декабря поставили цель к 2050 году сделать экономику Евросоюза климатически нейтральной, то есть свести ее влияние на климат к нулю.

Запасы газа

"Газпром" ожидает, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) вернется к норме уже во втором квартале 2020 года, заявила Бурмистрова.

"На ключевом для нас зарубежном рынке - европейском - запасы газа в ПХГ в преддверии отопительного сезона достигли рекордного уровня. Это оказывает серьезное давление на цены. Но текущие темпы отбора газа позволяют ожидать, что уровень заполнения ПХГ придет в норму уже во втором квартале 2020 года", - сказала она.

По словам Бурмистровой, "Газпром" считает, что текущая ситуация на глобальном рынке газа является уникальной комбинацией негативных для поставщиков факторов и на него оказывает давление целый ряд вызовов и рисков. Тем не менее, все они не представляют для холдинга долгосрочной проблемы.

"На рынке к началу 2020 года сложилась уникальная комбинация негативных для поставщиков факторов. Тем не менее, ни один из них не представляет тупиковой ситуации или фундаментальную долгосрочную проблему для нас", - подчеркнула Бурмистрова.

По ее словам, одним из основных негативных факторов стала аномально теплая зима в Европе.