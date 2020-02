Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,15-2,37%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 1,15% - до 3097,58 пункта, индекс РТС - на 2,37%, до 1539,56 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:18 мск снизился на 1,13%, до 63,403 рубля, курс евро уменьшился на 0,22%, до 69,243 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,42% - до $54,15 за баррель.

Вторник на рынке акций РФ выдался достаточно позитивным, покупки были сосредоточены в основном в нефтегазовом и финансовом секторах, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Даже небольшие сигналы улучшения конъюнктуры нефтяного рынка восстанавливают спрос на российские активы. Курс доллара ослабевает после попыток закрепиться выше отметки 64 рубля, фондовые индексы отыгрывают понесенные ранее потери", - в свою очередь отметили аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Внешний фон благоволил быкам - большинство мировых бирж сегодня были окрашены в зеленый цвет. Волна оптимизма вызвана сообщениями о снижении темпов заражения коронавирусом, а также выходом из долгих вынужденных каникул китайских промышленных предприятий. Впрочем, говорить о победе над заболеванием весьма преждевременно, число погибших превысило 1 тыс., а во Франции были отмечены случаи передачи вируса людьми, ранее не бывавшими в КНР", - пояснил Дейнека.

Прогноз на завтра

По мнению экспертов "БКС Премьер", в среду на рынке акций РФ может наблюдаться разнонаправленная динамика. "Кроме вирусной тематики в фокусе инвесторов будет макростатистика и корпоративные новости. Из важных макроэкономических данных дня отметим объем промышленного производства в Германии в декабре и изменения запасов сырой нефти в США за неделю. В США результатами Avon Products Inc., CVS Health Corp., CME Group Inc., Cisco Systems Inc., TripAdvisor Inc. продолжится сезон корпоративных финансовых отчетов за IV квартал 2019 г. В России НЛМК обнародует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 год", - отметил Сергей Дейнека.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах диапазона 3070-3120 пунктов, курс рубля к доллару США - 63,2-64,3 рубля.