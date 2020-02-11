В Саратовской области до 2023 года построят первую ветроэлектростанцию

САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Компания ООО "Ветропарки ФРВ" планирует строительство ветроэлектростанции в Саратовской области, это первый подобный проект в регионе, сообщил во вторник министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"Планируется строительство ветроэлектростанции в Красноармейском районе суммарной мощностью до 300 мегаватт, срок реализации - до 2023 года. Реализация данного проекта позволит создать на территории региона новое направление возобновляемой энергетики", - сказал министр на заседании коллегии министерства.

Он уточнил, что планируется возведение объектов на площади около 160 гектаров. Объем инвестиций в проект составит более 20 млрд рублей.

По словам министра, таким образом, в Саратовской области будут все виды электрогенерации, кроме энергии от приливов и отливов. В регионе также работают Балаковская АЭС и Саратовская ГРЭС.