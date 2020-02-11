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Проблема, из-за которой многие предприниматели выпали из реестра МСП, решилась

По словам премьер-министра России, основной причиной проблемы было то, что многие предприниматели пропустили дату сдачи среднесписочной отчетности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Снижение числа предприятий в едином реестре малого и среднего бизнеса было связано с несвоевременной сдачей ими отчетности, ситуация исправлена. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства Новгородской области.

"Мы проводили детальный анализ вообще причин, по которым количество субъектов малого и среднего предпринимательства в реестре серьезно уменьшилось. Помните, совсем недавно об этом многие говорили? И вы знаете, что было основной причиной? Несдача среднесписочной отчетности", - сказал премьер, отметив, что многие предприниматели пропустили дату сдачи этой отчетности в январе, тогда как, согласно закону, этот параметр был необходим для нахождения в реестре.

По словам Мишустина, эта "несправедливость или неудобство" уже исправлены. "В настоящий момент фактически отчетность по среднесписочному количеству [работников предприятия] внесена в отчет по страховым взносам, который сдают предприниматели в составе всей своей бухгалтерской налоговой отчетности поквартально. И фактически больше этой проблемы не будет", - сказал премьер. Он добавил, что внесены также поправки в закон, позволяющие Федеральной налоговой службе, которая ведет реестр малых и средних предприятий, делать соответствующие корректировки.

"И уже со следующего года мы, соответственно, будем иметь эту ситуацию как решенную", - заключил глава правительства.

Среднесписочная численность работников (ССЧ), как правило, рассчитывается за месяц, квартал и год. Подавать сведения о среднем количестве своих сотрудников должны и организации, и индивидуальные предприниматели.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНовгородская область
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