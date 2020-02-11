"Россети" вложат 6 млрд руб. в развитие энергокомплекса Кировской области до 2024 года

КИРОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Центр и Приволжье" планирует инвестировать около 6 млрд рублей в модернизацию и цифровизацию энергосетевого комплекса Кировской области до 2024 года, сообщил во вторник журналистам управляющий компании Игорь Маковский после ввода в эксплуатацию в Кирове новой крупной подстанции "Урванцево", которая благодаря цифровым технологиям может функционировать автономно без участия человека.

"Сумма наших инвестиционных вложений, которые мы будем производить до 2024 года, превышает 6 млрд рублей. При этом почти 20% - это средства, которые будут направлены на мероприятия [программы] цифровой трансформации, на новые технологии, новые принципы обеспечения энергоснабжения потребителей. Это и создание цифрового района электрических сетей, и обеспечение полностью цифровой радиосвязи с покрытием всей Кировской области для использования в нашей повседневной работе", - сказал Маковский.

По его словам, подстанция класса напряжения 110 кВ "Урванцево", которую во вторник ввели в эксплуатацию в Кирове, оснащена цифровыми каналами связи и информационными системами, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние объекта.

"Это самый современный объект в энергосистеме Кировской области, управление всеми системами осуществляется здесь посредством цифровых сигналов. Подстанция обеспечена видеонаблюдением и оборудованием, которое в режиме реального времени контролирует качество приставляемого ресурса. Диспетчер наблюдает онлайн все, что происходит. Эта подстанция способна функционировать без участия человека", - сказал журналистам Маковский.

Новая подстанция в Кирове обеспечит электричеством западную часть города и пригородную зону.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов. Согласно концепции, большинство операций должно происходить в автоматическом режиме, в том числе процессы локализации технологического нарушения и диагностики оборудования и вторичных систем.

"Россети Центр и Приволжье" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах России. "Россети Центр и Приволжье Кировэнерго" оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Кировской области и обслуживает территорию площадью свыше 120 тысяч квадратных километров.