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Киев подписал с ЕС соглашение о выделении €25 млн на цифровизацию

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, эти средства помогут Украине реализовать планы по оцифровке на протяжении трех лет всех публичных услуг

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о выделении €25 млн помощи в сфере цифровизации.

"Вице-премьер по евроинтеграции [Дмитрий] Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Евросоюза на €25 млн в цифровизации нашей страны", - заявил Гончарук на совместном брифинге с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи в Киеве во вторник.

По словам премьера, выделяемые средства помогут Украине реализовать планы по оцифровке на протяжении трех лет всех публичных услуг. "Цель нашего правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году - перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", - сообщил Гончарук.

Ранее сообщалось, что на Украине до конца года планируется запуск 50 самых востребованных онлайн-услуг. В частности, по словам президента Украины Владимира Зеленского, будут созданы приложения для "электронного паспорта" гражданина, появится возможность голосовать на выборах со смартфона и т.д.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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