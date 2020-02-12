Суд разрешил работодателям не уведомлять о смене рода деятельности сотрудников-иностранцев

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд РФ разрешил бизнесу не уведомлять миграционные органы о смене характера деятельности сотрудников-иностранцев, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Конституционный суд согласился с позицией уполномоченного и постановил, что работодатели имеют право не извещать контролирующие органы о смене характера работы своих сотрудников - иностранных граждан", - сказали в пресс-службе.

Поводом для решения стала жалоба индивидуального предпринимателя Александры Викторовой из Чебоксар (Чувашия). В 2017 году она приняла гражданина Таджикистана на работу в качестве водителя, заключила с ним трудовой договор и уведомила об этом управление по вопросам миграции МВД по региону. Однако, в феврале 2019 года миграционная проверка выявила, что тот же самый гражданин с января 2019 года был допущен к работе в качестве продавца по адресу, отличному от указанного в заключенном с ним трудовом договоре.

Об этих фактах предприниматель в контрольный орган сведений не направляла. 3 апреля 2019 года Ленинский районный суд Чебоксар привлек предпринимателя к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, назначив ей штраф в размере 200 тыс. рублей. Вышестоящие суды оставили это решение без изменения.

При рассмотрении жалобы Конституционный суд обратился к бизнес-омбудсмену с просьбой подготовить правовое заключение. "Мы сделали однозначный вывод о том, что права предпринимателя в данном случае нарушены, однако в судебных актах увидели не нарушение Конституции, а неправильное системное толкование действующего законодательства", - сказал руководитель юридической службы бизнес-омбудсмена Алексей Рябов, слова которого приводит пресс-служба.

Конституционный суд согласился с доводами и указал, что правоприменительные решения в отношении предпринимательницы из Чебоксар подлежат пересмотру.