Илюхин: иностранные компании интересуются модернизацией главного аэропорта Камчатки

ТАСС, 12 февраля. Несколько иностранных компаний заинтересованы в строительстве нового аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский (Елизово) в Камчатском крае. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции журналистам глава региона Владимир Илюхин.

В декабре 2019 года правительственная комиссия по транспорту утвердила инвестпроект по строительству нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского. Планируется построить аэровокзальный комплекс площадью не менее 44 тыс. кв. м, включающий пассажирский терминал площадью не менее 31 тыс. кв. м и гостиницу. Реализацию проекта по строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропорта Петропавловск-Камчатский будет осуществлять холдинг "Аэропорты Регионов" за счет собственных и привлеченных средств в объеме 12,6 млрд рублей. При этом Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предусматривает строительство аэродромной инфраструктуры под новый пассажирский терминал за счет федеральных средств в размере 2,5 млрд рублей.

"Несколько дней назад стартовала презентация, связанная с подбором строителей <...> В самое ближайшее время будет решен вопрос с подбором строителей. Рассматриваются несколько иностранных компаний, которые готовы сюда зайти и строить", - сказал Илюхин.

В январе УК "Аэропорты Регионов" сообщала, что ключевым требованием к участникам отбора генподрядчика по строительству нового аэропортового комплекса является опыт строительства объектов недвижимости общей стоимостью не менее 7,5 млрд рублей и суммарной площадью не менее 50 тыс. кв. м.

"В 2022, 2023 году [ожидаем] появление нового терминала", - сказал Илюхин.

Главный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) входит в холдинг "Аэропорты Регионов", обеспечивает регулярное авиасообщение Камчатского края с городами России. Также из аэропорта выполняются местные рейсы в населенные пункты Камчатского края и международные чартерные рейсы в Бангкок и Пхукет (Таиланд), Нячанг (Вьетнам), Осаку и Токио (Япония), сезонные регулярные рейсы в Анкоридж (США). В 2019 году пассажиропоток аэропорта Петропавловска-Камчатского вырос на 9%, до 759 тыс. человек. Ожидается, что в 2024 году пассажиропоток аэропорта после реконструкции должен вырасти почти до 900 тыс. пассажиров.