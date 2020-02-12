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Китайская вирусная пневмония

Ресторанная сеть Daikiya отказалась от IPO на бирже Гонконга из-за коронавируса

Она стала первой компанией, отменившей листинг после вспышки нового коронавируса COVID-19

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 февраля. /ТАСС/. Базирующаяся в Гонконге сеть ресторанов японской кухни Daikiya Group отказалась от планов первичного публичного размещения акций (IPO) на местной фондовой бирже. Она стала первой компанией, отменившей листинг после вспышки нового коронавируса COVID-19.

Это связано "с несколькими факторами, включая текущие рыночные условия", говорится в сообщении компании, опубликованном в среду на Гонконгской фондовой бирже.

Daikiya Group планировала разместить в эту пятницу 100 млн акций и за счет этого привлечь до 200 млн гонконгских долларов ($25,7 млн). Компания не уточнила, будет ли она переносить листинг на более поздние сроки.

Аналитики не исключают, что вспышка коронавирусной инфекции заставит еще ряд компаний пересмотреть планы IPO в Гонконге. В 2018 и в 2019 годах местная фондовая площадка лидировала в мире по объему капитала, привлеченного на рынке первичных размещений акций компаний.

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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