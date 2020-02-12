{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": экспорт авто из России в денежном эквиваленте оказался выше досанкционных показателей

В денежном эквиваленте экспорт легковых автомобилей составил $1,6 млрд

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Экспорт российских автомобилей в 2019 году в денежном эквиваленте оказался выше досанкционных показателей, однако фактические поставки остаются ниже. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).

В денежном эквиваленте экспорт легковых автомобилей увеличился на 23,6% по сравнению с 2013-2014 годом и составил $1,6 млрд. В то же время в натуральном исчислении поставки в 2019 году увеличились на 16,7% и достигли 109,4 тыс. машин. Однако эти показатели остаются ниже докризисных, которые в 2013 году составили 137,9 тыс., а в 2014 году - 127,5 тыс. штук.

Экспорт грузовых автомобилей сократился до 14,6 тыс. штук, но улучшил денежный показатель на 6,8% - до $396,1 млн. Как объяснили в РЭЦ, спрос на грузовики достаточно стабилен, а ощутимые изменения происходят, как правило, за счет разовых больших проектов.

Специалисты из консалтинговой компании SBS Consulting и РЭЦ отмечают, что основным драйвером экспорта в целом стало восстановление спроса на основных рынках для российской продукции - в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, а также ростом поставок в Чехию и Узбекистан, что связано с целевым продвижением российской продукции на эти рынки. Однако положительная динамика экспортных поставок на фоне сокращения внутреннего рынка не поддержала выпуск автомобилей - по итогам 2019 года объем производства снизился на 2,5%, до 1,5 млн штук.

В 2019 году на АвтоВАЗе увеличились экспортные продажи Lada на 32%; Volkswagen нарастил экспорт на 20%. УАЗ увеличил поставки за рубеж на 29%, до 5,7 тыс. машин, из которых 1,2 тыс. штук отгружены в страны дальнего зарубежья, 4,5 тыс. штук - в СНГ. Nissan продолжает поставки в Казахстан и Белоруссию в количестве 2,5 тыс. штук и 1,7 тыс. штук соответственно. КамАЗ показатели экспорта не раскрывает.

В SBS Consulting полагают, что в 2020 году экспорт автомобилей продолжит расти на 10-12% в связи с тем, что ситуация на целевых рынках стабильная, а также можно ожидать увеличения объема поддержки экспорта. В РЭЦ называют ожидания "достаточно сдержанными", что объясняется торговыми барьерами для отечественных автопроизводителей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Ресторанная сеть Daikiya отказалась от IPO на бирже Гонконга из-за коронавируса
Она стала первой компанией, отменившей листинг после вспышки нового коронавируса COVID-19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС