"Ъ": экспорт авто из России в денежном эквиваленте оказался выше досанкционных показателей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Экспорт российских автомобилей в 2019 году в денежном эквиваленте оказался выше досанкционных показателей, однако фактические поставки остаются ниже. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).

В денежном эквиваленте экспорт легковых автомобилей увеличился на 23,6% по сравнению с 2013-2014 годом и составил $1,6 млрд. В то же время в натуральном исчислении поставки в 2019 году увеличились на 16,7% и достигли 109,4 тыс. машин. Однако эти показатели остаются ниже докризисных, которые в 2013 году составили 137,9 тыс., а в 2014 году - 127,5 тыс. штук.

Экспорт грузовых автомобилей сократился до 14,6 тыс. штук, но улучшил денежный показатель на 6,8% - до $396,1 млн. Как объяснили в РЭЦ, спрос на грузовики достаточно стабилен, а ощутимые изменения происходят, как правило, за счет разовых больших проектов.

Специалисты из консалтинговой компании SBS Consulting и РЭЦ отмечают, что основным драйвером экспорта в целом стало восстановление спроса на основных рынках для российской продукции - в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, а также ростом поставок в Чехию и Узбекистан, что связано с целевым продвижением российской продукции на эти рынки. Однако положительная динамика экспортных поставок на фоне сокращения внутреннего рынка не поддержала выпуск автомобилей - по итогам 2019 года объем производства снизился на 2,5%, до 1,5 млн штук.

В 2019 году на АвтоВАЗе увеличились экспортные продажи Lada на 32%; Volkswagen нарастил экспорт на 20%. УАЗ увеличил поставки за рубеж на 29%, до 5,7 тыс. машин, из которых 1,2 тыс. штук отгружены в страны дальнего зарубежья, 4,5 тыс. штук - в СНГ. Nissan продолжает поставки в Казахстан и Белоруссию в количестве 2,5 тыс. штук и 1,7 тыс. штук соответственно. КамАЗ показатели экспорта не раскрывает.

В SBS Consulting полагают, что в 2020 году экспорт автомобилей продолжит расти на 10-12% в связи с тем, что ситуация на целевых рынках стабильная, а также можно ожидать увеличения объема поддержки экспорта. В РЭЦ называют ожидания "достаточно сдержанными", что объясняется торговыми барьерами для отечественных автопроизводителей.