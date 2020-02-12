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Камчатка будет участвовать в создании дальневосточной авиакомпании

По словам губернатора Владимира Илюхина, авиапарк в регионе уже не новый, но его поддерживают в состоянии, позволяющем обеспечивать регулярное авиасообщение
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 февраля. Камчатский край будет участвовать в создании дальневосточной авиакомпании, чтобы потенциальный перевозчик учел особенности региона. Об этом в среду сообщил журналистам на пресс-конференции глава Камчатского края Владимир Илюхин.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, где воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Сейчас обсуждается, будет ли создаваться отдельная авиакомпания, или она будет сформирована на базе действующего перевозчика - например, дальневосточных "Авроры" или "Якутии".

"Что касается создания новой авиакомпании [дальневосточной авиакомпании] безусловно, если нас пригласят... мы будет в этом... участвовать, в первую очередь, на этапе переговоров, для того, чтобы интересы Камчатки были учтены", - сказал Илюхин.

На полуострове сейчас работают два перевозчика, которые выполняют социально-значимые маршруты во все муниципальные районы Камчатки. Илюхин отметил, что авиапарк в регионе уже не новый, но его поддерживают в состоянии, позволяющем обеспечивать регулярное авиасообщение. Глава региона также добавил, что отечественная авиапромышленность в настоящий момент не может предложить подходящие для внутрирегиональных перевозок новые самолеты. "Для того чтобы летать в наших широтах, нужны самолеты с двумя двигателями и двумя пилотами", - сказал Илюхин. А для иностранных воздушных судов, хорошо зарекомендовавших себя в Приморье и на Сахалине, в регионе нет соответствующих специалистов.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края ТАСС сообщали, что создание единой авиакомпании на Дальнем Востоке снизит социальную напряженность населения, связанную с традиционной нехваткой авиабилетов с Камчатки в европейскую часть России в летний период и обеспечит доступность авиаперевозок. Авиакомпания позволит увеличить частоту полетов за счет большего объема провозных емкостей и создаст здоровую конкуренцию среди перевозчиков.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияДальний Восток
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