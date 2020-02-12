"Швабе" представил ФСИН разработки по безопасности, медпомощи и спецтехнику

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех представил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) свои разработки в области безопасности, медицинской помощи, приборы наблюдения, разведки и прицеливания, а также спецтехнику, сообщили в пресс-службе холдинга.

Соответствующая экспозиция открыта в Доме оптики холдинга "Швабе" в рамках сотрудничества с ФСИН.

"В выставочном пространстве несколько тематических зон - связь, вычислительная техника, комплексные системы безопасности и другие. Продукцию представляют предприятия радиоэлектронного комплекса госкорпорации "Ростех", - говорится в сообщении.

"Холдинг фокусирует внимание участников на комплексных системах - для безопасности, а также удаленной медицинской помощи, диагностики и лечения различных заболеваний. Кроме того, мы предлагаем спецтехнику, которая сегодня принята на вооружение Министерством обороны, а также Министерством внутренних дел России. Потенциально эта продукция может также представлять интерес и быть поставлена для нужд ФСИН в будущем", - отметил замгендиректора "Швабе" Иван Ожгихин, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, холдинг представил корректор артериального давления АВР-051, автоматический наружный дефибриллятор с голосовым помощником, макет мобильного медкомплекса, систему психоэмоционального мониторинга и физиологических параметров и другие телемедицинские и цифровые устройства. Также среди экспонатов энергоэффективная светотехника, IP-камеры видеонаблюдения, приборы разведки, прицеливания и наблюдения, в том числе с возможностью съемки.

Кроме того, "Швабе" представил службе свой вездеход TERRANICA Dreamtrack и рентгенотелевизионную систему для выявления в багаже или почтовых отправлениях запрещенных предметов.