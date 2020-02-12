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В Ленинградской области построят новую ж/д ветку общего пользования

Она разгрузит Октябрьской железной дороге направление на порт Высоцк

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. В Ленинградской области построят новую железнодорожную линию общего пользования Лосево-Каменногорск, которая разгрузит Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") направление на порт Высоцк, говорится в публикации газеты "Гудок".

На прошлой неделе Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство линии. Проектировщиком ветки является ЗАО "Стройпутьинвест".

По словам руководителя пресс-службы Главгосэкспертизы России Анны Ковалевой, основу грузопотока в направлении Каменногорска составят внешнеэкономические грузы: нефть, уголь, а также лесные грузы. В обратную сторону перевозят обычно грузы местного района тяготения, добавила она.

Ковалева отметила, что, в соответствии с проектными решениями, поезда должны идти по маршруту Ручьи - Сосново - Лосево - Каменногорск и далее на Выборг - Высоцк - Приморск, Светогорск и Бусловскую.

В публикации отмечается, что, согласно документам Главгосэкспертизы, в проекте предусмотрено строительство обгонных пунктов Дружное и Озерское.

Руководитель технического отдела Дирекции управления движением Октябрьской железной дороги Олег Титов рассказал изданию, что РЖД планируют еще один участок в северо-восточный обход: Павлово-на-Неве - Сосново.

Теги
РоссияЛенинградская область
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