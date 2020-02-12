Комитет Госдумы одобрил обязанность ФОМС информировать ЦБ о договорах по медстрахованию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) информировать ЦБ о заключении договоров по медицинскому страхованию. Планируется, что Госдума рассмотрит инициированный правительством РФ законопроект на заседании 19 февраля.

Законопроект устанавливает обязанность ФОМС информировать ЦБ о заключении, прекращении или досрочном расторжении договора о финансовом обеспечении ОМС, который заключает территориальный фонд ОМС и страховая медицинская организация. У территориальных фондов появится обязанность информировать ФОМС об обстоятельствах заключения таких договоров.

Устанавливается обязанность территориального фонда по ежеквартальной оценке достижения целевых показателей страховыми медицинскими организациями. Целевые показатели оценки деятельности страховых медицинских организаций будут установлены Минздравом в составе формы типового договора о финансовом обеспечении ОМС.

Кроме того, законопроект наделяет ФОМС полномочиями по мониторингу деятельности страховых медицинских организаций на основе утверждаемых ФОМС правил, включающих перечень, порядок и сроки предоставления сведений для проведения такого мониторинга, а также методику расчета показателей деятельности страховых медицинских организаций. Это обеспечит создание условий, позволяющих застрахованному лицу выбрать страховую медорганизацию на основе показателей оценки ее деятельности.

"Предусмотренные законопроектом изменения направлены на повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими организациями, защиту прав и законных интересов застрахованных лиц в сфере ОМС", - говорится в пояснительной записке.