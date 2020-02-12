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Bloomberg: "Газпром" планирует с 13 февраля провести road show евробондов

Как отмечает агентство, в соответствии с рыночными условиями последует предложение по евробондам в долларах со сроком погашения через 10 лет или 12 лет

ТАСС, 12 февраля. "Газпром" поручил "Газпромбанку", JP Morgan и UniCredit организовать серию встреч с инвесторами начиная с 13 февраля в преддверии выпуска облигаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Встречи планируются в Бостоне (13 февраля), Нью-Йорке (14 февраля) и Лондоне (17 февраля).

В соответствии с рыночными условиями последует предложение по евробондам в долларах со сроком погашения через 10 лет или 12 лет.

7 февраля совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году бондов на общую сумму €6 млрд.

Согласно инвестиционной программе "Газпрома" на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 104,724 млрд рублей. Финансовые заимствования (не включая внутригрупповые заимствования) в 2020 году запланированы в объеме 557,769 млрд рублей, что на 40% превышает показатель 2019 года.

Теги
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