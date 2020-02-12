{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ освободил трейдеров от вывозных пошлин на нефть с месторождений, где действует НДД

Верхняя палата парламента одобрила соответствующие поправки в закон "О таможенном тарифе"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о льготах для трейдеров по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть с месторождений, где действует режим налога на добавленный доход (НДД). Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О таможенном тарифе".

"Одним из условий освобождения от уплаты экспортных пошлин является принадлежность экспортируемой нефти только недропользователю. В связи с этим право на освобождение от экспортных пошлин на нефть не применяется в отношении проектов, нефть на которых добывают компании-недропользователи, а экспортируют компании, приобретающие у них нефть и реализующие ее конечным иностранным покупателям. Предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, в результате невозможности применения льгот по уплате вывозной таможенной пошлины в отношении нефти, добываемой на Тазовском, Куюмбинском, Игнялинском, Новопортовском, Лодочном, Северо-Комсомольском, Юрубчено-Тохомском, Тагульском месторождениях, сумма уплаченной вывозной таможенной пошлины за период с 1 января по 30 апреля 2019 года составила 6,32 млрд рублей (1,6 млрд рублей в месяц). Суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченных в отношении указанной нефти с 1 мая 2019 года до даты вступления в силу закона и подлежащих возврату, составят порядка 1,5-2 млрд рублей в месяц.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года. Если полная декларация подана после 1 мая 2019 года и до дня вступления в силу закона, освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин для иных лиц будет действовать при условии представления в таможенный орган в произвольной форме на бумажном носителе подтверждение недропользователя в отношении участка недр, на котором была добыта нефть.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Комитет Госдумы рекомендовал доработать законопроект о значимых информационных ресурсах
Документ получил положительный отзыв правительства, которое также предложило конкретизировать критерии определения значимых информационных ресурсов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС