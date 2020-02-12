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Объем выдачи ипотеки в РФ вырос в январе 2020 года на 8-13% при неизменном числе кредитов

Всего было выдано 75-80 тыс. кредитов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в России в денежном выражении вырос в январе 2020 года на 8-13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество выданных жилищных кредитов сохранилось практически на уровне января 2019 года. Об этом свидетельствует предварительная оценка ДОМ.РФ и агентства Frank RG, сообщила в среду пресс-служба госкомпании.

"Выдача ипотечных кредитов в России в январе 2020 года составила 180-190 млрд рублей. Это на 8-13% больше, чем в январе 2019 года. В количественном выражении выдано 75-80 тыс. кредитов, что примерно равняется уровню января 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п. п. - до 9% годовых. Это минимальное значение за всю историю наблюдения. По данным ЦБ РФ, всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

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