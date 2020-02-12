Первый авиарейс из Омска в Сочи запустят в начале июня

ОМСК, 12 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia 6 июня 2020 года запустит первый рейс из Омска в Сочи, сообщается в среду на сайте аэропорта Омск-Центральный. Рейсы Омск - Сочи будут выполняться раз в неделю по субботам на самолетах Боинг 737-700.

"С 6 июня 2020 года Smartavia приступит к выполнению прямых рейсов в Сочи еженедельно по субботам. На данном маршруте будут эксплуатироваться воздушные суда Боинг 737-700", - говорится в сообщении.

В настоящее время прямые перелеты из Омска в Сочи не выполняются. В обратном направлении самолет будет вылетать в понедельник вечером.

Начальник управления транспорта Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексей Лазуткин уточнил ТАСС, что рейс в Сочи не будет субсидироваться правительством региона. "По нашим оценкам, это направление и так будет пользоваться популярностью среди жителей Омской области. Субсидирование требуется менее востребованным направлениям", - сказал он.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков рассказал ТАСС, что пассажиропоток аэропорта Омск-Центральный вырос в 2019 году на 24%. Всего было обслужено более 1,34 млн пассажиров. По словам главы региона, росту показателей способствовало значительное увеличение внутрироссийских пассажирских перевозок. Бурков отметил, что Омская область уделяет большое внимание развитию межрегиональных рейсов и субсидирует часть из них.