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Песков: Путин и Сечин не обсуждали тему изменения методики оценки менеджмента госкомпаний

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что глава "Роснефти" направил президенту письмо и предложил изменить систему ключевых показателей эффективности госкомпаний

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече 11 февраля не обсуждали вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсантъ" в среду сообщила, что, по данным издания, глава "Роснефти" в конце декабря направил президенту письмо, в котором предложил изменить систему ключевых показателей эффективности госкомпаний. На просьбу прокомментировать эту информацию пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль традиционно не обсуждает служебную переписку.

"Тема критериев оценки эффективности руководителей госкомпаний вчера [11 февраля] не затрагивалась в ходе беседы [Путина и Сечина]", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСечин, Игорь Иванович
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