Щеголев заявил, что регионам ЦФО нужен единый план привлечения инвестиций

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Региональные планы привлечения инвестиций субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) должны быть объединены в единый план, который позволит успешнее работать и с инвесторами, и с федеральными ведомствами. Такое мнение высказал в среду полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

"Наша цель - из 18 разрозненных региональных планов сделать сводный план привлечения инвестиций в ЦФО. Именно такой план, как нам представляется, позволит перейти всем вместе на новый качественный уровень взаимодействия с инвесторами и федеральными ведомствами", - сказал он на заседании совета при полпреде в ЦФО на тему "Об организации работы по увеличению объема инвестиций в основной капитал".

Работа в рамках такого сводного плана, по мнению Щеголева, позволит сформировать более привлекательные предложения для инвесторов и предложить им площадки, которые при работе регионов отдельно друг от друга были бы недоступны.

"При таком подходе инвестиционное продвижение может стать в разы дешевле для каждого отдельно взятого региона, и, конечно, план призван сэкономить наше время и исключить ситуации, когда правильные инициативы тонут в межведомственном документообороте", - добавил он.

Целевой характер привлечения инвестиций

Щеголев также подчеркнул, что работа по привлечению инвестиций в регионы должна носить целевой характер. "Президент поставил задачу обеспечить темпы роста не менее чем на 5% в год с тем, чтобы достигнуть определенного процента от ВВП. Для субъектов РФ этот показатель составляет 27% от ВРП. Для многих регионов - это высокая планка, и для ее достижения текущего портфеля реализованных инвестпроектов недостаточно. Поэтому важно, чтобы работа по привлечению инвестиций носила целевой характер", - сказал он на заседании совета при полпреде в ЦФО на тему "Об организации работы по увеличению объема инвестиций в основной капитал".

Полпред отметил, что именно от объема привлеченных инвестиций зависит возможность создания высокопроизводительных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, сокращение бедности, увеличение заработных плат населения и доходов региональных бюджетов, которые могут быть направлены на реализацию национальных проектов. "Получается, что на эту работу завязан не один, а как минимум пять из 15 ключевых показателей эффективности высших должностных лиц регионов России", - пояснил Щеголев.

В заседании совета при полпреде президента РФ в ЦФО на тему "Об организации работы по увеличению объема инвестиций в основной капитал" в среду приняли участие представители властей всех 18 регионов округа, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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