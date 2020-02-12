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Объем предоставленных ипотечных кредитов жителям Кабардино-Балкарии за год вырос на 5,5%

Жители КБР в прошлом году получили более 2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 6,1 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 12 февраля. /ТАСС/. Банки предоставили населению Кабардино-Балкарии (КБР) 6,1 млрд рублей ипотечных кредитов в 2019 году, что на 5,5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба отделения - Национальный банк по КБР Южного главного управления Центрального банка РФ.

"Жители Кабардино-Балкарии в прошлом году получили 2 865 ипотечных жилищных кредитов на сумму 6,1 млрд рублей, что превысило объем предоставленных кредитов за 2018 год на 5,5%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ипотечный портфель на 1 января 2020 года составил 17,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой 2019 года почти на 16%. "Привлекательные ценовые условия поддерживают положительную динамику ипотечного жилищного кредитования. К тому же, процентные ставки в настоящее время находятся на историческом минимуме", - прокомментировал управляющий Отделением - НБ Кабардино-Балкарская Республика Анатолий Тхамоков, сообщает пресс-служба.

Платежная дисциплина в этом сегменте кредитования сохраняется на высоком уровне, уточнили в отделении. Так, доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2020 года составила 0,9%, что ниже уровней по РФ (на 1%) и СКФО (на 1,7%), а также на 0,3 процентных пункта ниже показателя на аналогичную дату 2018 года.

Ранее сообщали, что за девять месяцев 2019 года жители Кабардино-Балкарии взяли в банках 4,3 млрд руб., что на 6,4% больше аналогичного периода 2018 года.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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