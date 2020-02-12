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Цена нефти Brent выросла до $55,2 за баррель

Мартовские фьючерсы WTI подорожали до $50,79 за баррель

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,2% - до $55,2 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы WTI дорожают на 1,7% - до $50,79 за баррель.

Курс доллара на Московской бирже на 15:05 мск равнялся 63,04 рубля, что на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро снизился на 0,6% - до 68,79 рубля.

Лидерами роста на торгах Мосбиржи являются ценные бумаги ОГК-2 (+9,15%), ТГК-1 (+8,32%), "Башнефти" (+4,01%), "Мосэнерго" (+3,44%), ТМК (+2,47%) и "Газпрома" (+1,62). При этом снижаются акции "Полюса" (-1,88%), Сбербанка (-1,27%), Polymetal (-0,87%), "Новатэка" (-0,83%) и "Ростелекома" (-0,81%).

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