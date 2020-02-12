На Ставрополье семь районов включились в программу закладки садов суперинтенсивного типа

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Программа закладки садов суперинтенсивного типа будет введена в семи районах Ставрополья. Благодаря краевой поддержке, сады будут выращиваться в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщило в среду управление по информполитике правительства региона.

"В программу государственной поддержки по закладке садов суперинтенсивного типа в этом году вошли семь муниципальных районов и округов - Благодарненский, Буденновский, Левокумский, Степновский, Туркменский, Нефтекумский и Советский. Развитие садоводства на востоке Ставрополья, в первую очередь, направлено против оттока населения из этих мест. Закладку садов в ЛПХ планируется произвести на площади 20 га, на эти цели предусмотрено 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут выращены яблоневые, черешневые и сливовые сады. При этом меры господдержки продолжают действовать в Невинномысске, Александровском и Петровском районах.

"Развитие садоводства - одно из приоритетных направлений, обозначенное губернатором края перед региональным АПК. Если по итогам этого года эксперимент, направленный на развитие в крае садоводства в личных подсобных хозяйствах, зарекомендует себя положительно, он будет продлен", - цитирует управление слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

Работа по реализации грантовой поддержки ЛПХ путем закладки садов суперинтенсивного типа в крае ведется с 2018 года. За два года из краевого бюджета по программе было выделено 160 млн рублей. Полностью завершены работы по закладке садов в 396 ЛПХ общей площадью 39,6 га.

Грант предоставляется гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, включенному в реестр субъектов господдержки развития сельского хозяйства в крае и прошедшему конкурсный отбор. Размер гранта составляет 95% от затрат по закладке сада, но не более 400 тыс. рублей.