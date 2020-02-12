{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье семь районов включились в программу закладки садов суперинтенсивного типа

Там будут выращивать яблоки, черешню и сливы

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Программа закладки садов суперинтенсивного типа будет введена в семи районах Ставрополья. Благодаря краевой поддержке, сады будут выращиваться в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщило в среду управление по информполитике правительства региона.

"В программу государственной поддержки по закладке садов суперинтенсивного типа в этом году вошли семь муниципальных районов и округов - Благодарненский, Буденновский, Левокумский, Степновский, Туркменский, Нефтекумский и Советский. Развитие садоводства на востоке Ставрополья, в первую очередь, направлено против оттока населения из этих мест. Закладку садов в ЛПХ планируется произвести на площади 20 га, на эти цели предусмотрено 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут выращены яблоневые, черешневые и сливовые сады. При этом меры господдержки продолжают действовать в Невинномысске, Александровском и Петровском районах.

"Развитие садоводства - одно из приоритетных направлений, обозначенное губернатором края перед региональным АПК. Если по итогам этого года эксперимент, направленный на развитие в крае садоводства в личных подсобных хозяйствах, зарекомендует себя положительно, он будет продлен", - цитирует управление слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

Работа по реализации грантовой поддержки ЛПХ путем закладки садов суперинтенсивного типа в крае ведется с 2018 года. За два года из краевого бюджета по программе было выделено 160 млн рублей. Полностью завершены работы по закладке садов в 396 ЛПХ общей площадью 39,6 га.

Грант предоставляется гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, включенному в реестр субъектов господдержки развития сельского хозяйства в крае и прошедшему конкурсный отбор. Размер гранта составляет 95% от затрат по закладке сада, но не более 400 тыс. рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Казахстан предложил РФ проложить газопровод "Сила Сибири - 2" в Китай по своей территории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС