Росстат вторую неделю подряд фиксирует инфляцию в РФ на уровне 0,1%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 4 по 10 февраля 2020 года выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Такая динамика сохраняется вторую неделю подряд.

С начала года инфляция набрала 0,6%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 10 февраля сложилась на уровне около 2,41% согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.

За отчетную неделю снизились цены на куриные яйца - на 1,5%, пшено - на 0,7%, мясо кур - на 0,5%, свинину и рис шлифованный - на 0,3%, баранину и сахар-песок - на 0,2%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, масло сливочное и шоколадные конфеты - на 0,1%.

В то же время выросли цены на молоко стерилизованное - на 0,3%, говядину, творог жирный, сыры сычужные, ржаной хлеб и макаронные изделия - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на огурцы - 6%, помидоры - 3,3%, капусту белокочанную - 2%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Прогноз Минэкономразвития

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в феврале на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, что соответствует 2,3-2,4% в годовом выражении.

Кроме того, министерство видит высокую вероятность снижения инфляции в I квартале 2020 года до 2,2% в годовом выражении.