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Инвестиции в экономику Архангельской области за восемь лет составили 730 млрд рублей

Глава региона Игорь Орлов сообщил, что в области за это время создали более 4,3 тыс. рабочих мест

АРХАНГЕЛЬСК, 12 февраля. /ТАСС/. Инвесторы вложили около 730 млрд рублей в экономику Архангельской области с 2012 по 2019 годы, сообщил в среду губернатор региона Игорь Орлов, выступая перед депутатами с отчетом о работе правительства области.

"За период с 2012 по 2019 годы объем инвестиций в экономику региона составил порядка 730 млрд рублей. Совместно с депутатами мы совершенствуем областное законодательство в сфере инвестиционной деятельности и преференций по налогообложению для потенциальных инвесторов. Инфраструктура, созданная для реализации инвестиционных проектов, продемонстрировала свою эффективность", - сказал Орлов.

Глава Архангельской области отметил, что благодаря инвестиционным вложениям за это время в регионе было создано более 4,3 тыс. новых рабочих мест. "Одним из следствий реализации этих инвестпроектов стало создание 4304 рабочих мест. Только за 2019 год объем инвестиций в основной капитал в экономику региона составил около 47 млрд рублей", - добавил Орлов.

По данным пресс-службы губернатора Архангельской области, в регионе создана система поддержки крупных инвестпроектов в лесном комплексе, добыче алмазов, рыболовстве, а также социальной сфере. Таких проектов в области более 20 с объемом инвестиций 225 млрд рублей и задачей создать более 10 тыс. новых рабочих мест до 2024 года.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская область
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