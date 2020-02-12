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МИБ планирует инвестировать в России в крупные проекты в сфере транспорта и фармацевтики

Возможные суммы финансирования пока не уточняются

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международный инвестиционный банк (МИБ) намерен в этом году инвестировать в ряд крупных российских проектов, речь идет о транспортной инфраструктуре и фармацевтике. Об этом ТАСС сообщил председатель правления МИБ Николай Косов.

"У нас есть проекты, которые сейчас в разной фазе подготовленности, которые будут реализованы в этом году. Причем впервые наши финансовые возможности позволяют нам принять участие в крупных инфраструктурных проектах в сфере транспортной инфраструктуры и, скорее всего, в сфере фармацевтики", - сказал Косов, не уточнив возможные суммы финансирования.

При этом, по его словам, за семь прошедших лет банк инвестировал в российскую экономику более €740 млн. Общий объем кредитного портфеля банка на конец 2019 года составил €995,3 млн, а активы достигли €1,3 млрд.

"В наших планах до конца 2022 года при поддержке со стороны акционеров довести текущий кредитный портфель до €1,2-1,3 млрд, а активы банка - примерно до €1,8 млрд", - уточнил Косов.

Новые участники

Говоря о составе стран - членов банка, Косов не исключил вхождения через несколько лет в капитал МИБ новых участников.

"Появятся ли у нас новые члены? Я был бы очень рад, но думаю, что мы только сейчас подошли к моменту, чтобы эту задачу начать реализовывать. Но я не был бы удивлен, если бы через несколько лет в банке появился бы еще один-два новых члена", - сказал банкир. Вместе с тем Косов ожидает увеличения доли в капитале банка со стороны Венгрии. "После переноса штаб-квартиры в Будапешт венгерская сторона нарастила свою долю в капитале до 17% от оплаченного капитала, я думаю, что этот процесс будет продолжен", - пояснил он.

О МИБ

Международный инвестиционный банк был создан в 1970 году, он позиционирует себя в качестве института развития, деятельность которого направлена на содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической кооперации стран-членов. Всего в капитал банка входит девять стран, в том числе Россия с долей в 42,91%.

Основным направление банка является поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах, а также участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. В минувшем году МИБ перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт.

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