Москва достигла цели устойчивого развития ОЭСР по 11 показателям

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Москва по 11 показателям достигла цели устойчивого развития Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соотвествующие данные содержатся в докладе организации, представленном в рамках проходящего с 8 по 13 февраля 2020 года в Абу-Даби Всемирного урбанистического форума, сообщила в среду пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"На сегодняшний день Москва уже достигла значений по 11 показателям, установленных соглашением стран-членов ОЭСР к 2030 году, в том числе, таким важным, как количество врачей на 1000 человек, доля населения в возрасте 25-64 года со средним специальным или высшим образованием, доля общей и молодежной безработицы и других", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, столица превзошла средний уровень по регионам стран-членов ОЭСР еще по девяти показателям, в том числе по равенству в уровне занятости мужчин и женщин, доле населения, удовлетворенного качеством общественного транспорта, снижению смертности от происшествий на транспорте, доле домохозяйств с широкополосным доступом к интернету и другим, отмечается в докладе.

"Все проекты и программы, реализуемые Москвой, включают показатели целей устойчивого развития, и мы рады, что усилия по улучшению качества жизни в Москве нашли отражение в высокой оценке, данной главному российскому мегаполису на Всемирном урбанистическом форуме-2020", - цитирует пресс-служба главу Департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова.

О проекте ОЭСР

Проект ОЭСР "Территориальный подход в достижении целей устойчивого развития" был запущен в 2018 году. Проект оценивает достижение целей устойчивого развития по 135 показателям в 687 регионах и 649 городах. Эксперты ОЭСР совместно с представителями городов выработали способы оценки достижения целей на региональном и местном уровнях.

Москва наряду с 8 другими городами и регионами мира является участником пилотного проекта ОЭСР "Региональные измерения целей устойчивого развития: структура и основные тенденции". Помимо Москвы в проекте участвуют Бонн (Германия), Китакюсю (Япония), провинция Кордова (Аргентина), Фландрия (Бельгия), регион Южная Дания, Викен (Норвегия), Копавогюр (Исландия) и штат Парана (Бразилия). В реализации проекта принимает участие Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы.