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Строительство кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону обойдется в 190 млрд рублей

Глава региона Василий Голубев сообщил, что проектирование Ростовского транспортного кольца должно быть полностью завершено в 2021 году

РОСТОВ-НА-Дону, 12 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования строительства кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону - Ростовского транспортного кольца - составит не менее 190 млрд рублей, большую часть этой суммы составляют средства федерального бюджета, сообщил в среду на заседании в правительстве региона министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

"На реализацию такого масштабного проекта (Ростовского транспортного кольца) требуются значительные финансовые ресурсы. Это не менее 190 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 126 млрд рублей и средства областного бюджета порядка 64 млрд рублей. Большая часть этих средств уже есть, работы в этом направлении уже ведутся", - сказал Иванов.

По словам Иванова, наиболее сложной частью в реализации проекта стало строительство третьей очереди Северного обхода города Ростова-на-Дону, который соединит федеральные трассы М-4 "Дон" и А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог" в обход села Чалтырь, протяженность участка составляет 12,8 км. "Препятствием для своевременного завершения работ стали проблемы с выносом из зоны строительства инженерных коммуникаций - двух высоковольтных линий электропередачи, трех ниток газопровода и одного нефтепровода", - пояснил Иванов.

Министр отметил, что ведомство предложило подрядчику продолжить работы до территории переустройства, однако он, в свою очередь, обратился в Ростовский арбитражный суд с требованием расторгнуть контракт.

"По результатам судебных процедур работа будет продолжена либо этим подрядчиком, либо, в случае расторжения контракта и после корректировки проектной документации, по объекту вновь будут проведены торги для определения подрядчика на оставшийся объем", - заверил Иванов.

По словам губернатора региона Василия Голубева, проектирование Ростовского транспортного кольца должно быть полностью завершено в 2021 году. "Создание Ростовского транспортного кольца является одной из важных среднесрочных задач. И как бы она ни была сложна, Минтранс должен понимать, что проектирование должно быть завершено не позднее 2021 года", - сказал Голубев.

О проекте

Минтранс РФ поддержал идею властей Ростовской области о необходимости строительства обходной кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону осенью 2016 года. Ростовское транспортное кольцо представляет собой маршрутную сеть, состоящую из федеральных, региональных и местных автомобильных дорог, которые должны избавить Ростов-на-Дону от загруженности транзитным транспортом, обеспечить удобные въезды и выезды из города в различных направлениях.

Завершение строительства объектов Ростовского транспортного кольца запланировано на 2024 год. Помимо строительства обходов Ростова-на-Дону и Аксая проект включает ряд объектов транспортной инфраструктуры, в том числе многоуровневую развязку на проспекте Шолохова и путепровод на улице Малиновского в Ростове-на-Дону.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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